«Джокович сломал меня»: Медведев объяснил свое поражение

«Согласен ли я, что Джокович сломал меня психологически? Да, совершенно точно. Я считаю, что ты играешь один на один с соперником, и кто конкретно будет в этот день сильнее, тот и победит из-за различных мелких факторов. И совершенно точно Новак был сегодня сильнее меня, то есть можно сказать «сломал меня» и в плане тенниса, и психологически. То есть в какой-то момент я вроде бы знал, что делать, но у меня не получались некоторые удары. Я из-за этого злился на себя, разговаривал с собой.