Джокович заявил о перерыве в карьере 

"Я еще не полностью восстановился. Завтра снова сделаю МРТ перед тем как улететь. Однако я однозначно возьму небольшой перерыв! Не знаю, сколько времени мне потребуется. Я был полностью сфокусирован на выступлении в Австралии. Нет ни одного турнира, на котором я пошел бы на такой риск", — заявил триумфатор АО на послематчевой пресс-конференции.