Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию

Пятнадцатикратный победитель турниров серии "Мэйджор" американский гольфист Тайгер Вудс, попавший в автомобильную аварию, перенес продолжительную операцию на голени и голеностопе, сообщил главный врач медицинского центра Харбор Аниш Махаджан.

"Вудс получил значительные ортопедические травмы нижней части правой ноги. Оскольчатые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю часть берцовой и малоберцовой костей, были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость, — сказал Махаджан, заявление которого опубликовано в микроблоге Вудса в Twitter. — Дополнительные повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Травма мышц и мягких тканей ноги требовала хирургического высвобождения оболочки мышц для снятия давления, вызванного отеком".

Отмечается, что в настоящее время 45-летний гольфист бодрствует, реагирует и восстанавливается в своей больничной палате. "Никаких дальнейших обновлений нет, мы продолжаем благодарить вас за добрые пожелания для него и его семьи", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник утром в Лос-Анджелесе. Вудс был единственным участником ДТП. Автомобиль гольфиста разбился и перевернулся, получив серьезные повреждения. Спортсмен был в машине один, его извлекли из салона с помощью гидравлических ножниц и доставили на машине скорой помощи в больницу. Причины аварии пока не сообщаются. По данным The Times, Вудс ехал на высокой скорости, и в какой-то момент потерял контроль над управлением автомобилем.