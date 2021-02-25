Медведев может стать второй ракеткой мира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев может стать второй ракеткой мира после турнира в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 1 по 7 марта. Испанец Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы спины, которую получил во время выступлений в Австралии.

На данный момент у Медведева 9735 очков, у Надаля — 9850. Отставание россиянина составляет 115 очков. Медведев может заменить худший результат (90 очков) в случае более успешного выступления. Выход в полуфинал может принести ему ещё 90 очков, однако этого не хватит, чтобы опередить Надаля. Таким образом, Медведеву необходимо выходить в финал турнира, что принесёт 210 дополнительных очков и позволит стать второй ракеткой мира.

Напомним, Медведев добрался до финала Открытого чемпионата Австралии, после чего дебютировал в топ-3 рейтинга ATP.