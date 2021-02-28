Мошенники обманули теннисиста Лобкова на 400 тысяч рублей 

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Российского теннисиста Александра Лобкова обокрали телефонные мошенники. Он лишился 400 тысяч рублей. Об инциденте сообщает РЕН ТВ . Спортсмену позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она сказала, что со счета спортсмена неизвестные пытались снять деньги. И теперь ему срочно нужно взять кредит, чтобы спасти средства.

Теннисист попался на удочку мошенницы и оформил в банке кредит на 1,2 миллиона рублей. Вечером 24 февраля с его счета сняли 409 тыс. рублей. Аферисты провели несколько транзакций.

Уже известно, что средства ушли на оплату задолженности некоего индивидуального предпринимателя. Спортсмен заявил, что не знает этого человека.