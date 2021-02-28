Мошенники обманули теннисиста Лобкова на 400 тысяч рублей 

Российского теннисиста Александра Лобкова обокрали телефонные мошенники. Он лишился 400 тысяч рублей. Об инциденте сообщает РЕН ТВ. Спортсмену позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она сказала, что со счета спортсмена неизвестные пытались снять деньги. И теперь ему срочно нужно взять кредит, чтобы спасти средства.
Теннисист попался на удочку мошенницы и оформил в банке кредит на 1,2 миллиона рублей. Вечером 24 февраля с его счета сняли 409 тыс. рублей. Аферисты провели несколько транзакций.
Уже известно, что средства ушли на оплату задолженности некоего индивидуального предпринимателя. Спортсмен заявил, что не знает этого человека.
Лобков — призер и победитель международных турниров (ITF), а также чемпионатов и кубков России. Ранее «Рамблер» сообщал, что вандалы разворовали могилу известного каратиста.