Беременная Возняцки сломала палец 

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки сообщила, что получила перелом пальца на руке.

«Сломанный большой палец не входил в мои планы! Текущее настроение —: (», — рассказала Возняцки в своём «твиттере», приложив рентгеновский снимок пальца. Как так вышло, датская теннисистка не пояснила.

В начале февраля Возняцки сообщила, что в июне ожидает рождения дочери. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.

Broken thumb was not part of the plan! Current mood 🙄🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/9oowG4cn9C— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 2, 2021

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Она завершила карьеру в прошлом году после Australian Open.