Клейстерс получила wild card на турниры в Майами и Чарльстоне 

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс получила специальное приглашение (wild card) для участия в теннисных турнирах в американских Майами и Чарльстоне, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Клейстерс сыграет в Чарльстоне впервые в карьере, в Майами 37-летняя бельгийка не выступала с 2012 года.

Клейстерс, в активе которой четыре титула на турнирах серии Большого шлема и 41 выигранный турнир WTA, в том числе два трофея в Майами, возобновила карьеру в 2020 году.

Турнир в Майами пройдет с 23 марта по 3 апреля, в Чарльстоне — 5-11 апреля.