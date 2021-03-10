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Рублёв стал четвертьфиналистом турнира ATP в Дохе

RT на русскомиещё 7
9 часов назад
Россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за неявки соперника,
Рублёв стал четвертьфиналистом турнира ATP в Дохе
Фото: ReutersReuters
Оппонент Рублёва по матчу 1/8 финала, француз Жереми Шарди, не вышел на корт на матч. На данный момент неизвестно, почему он отказался от борьбы.
В 1/4 финала турнира Рублёв сыграет против победителя пары Мартон Фучович (Венгрия) — Ллойд Харрис (ЮАР).
Ранее Кузнецова проиграла Крейчиковой в третьем круге турнира WTA в Дубае.
Теннис,Мартон Фучович,Андрей Рублев,
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