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Федерер одержал первую победу с января-2020

Sports.ru
2 часа назад
39-летний Федерер проводил первый матч с прошлого января. За это время он перенес две операции на колене.
Федерер одержал первую победу с января 2020 года
Фото: ReutersReuters
За выход в полуфинал уроженец Базеля поборется с Николозом Басилашвили, в личных встречах с которым ведет 1:0.
Федереру скоро 40, а он еще в топе и не хочет на пенсию. Его ровесники уже давно тренируют, гоняют в ралли и играют в гольф
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Теннис,Николоз Басилашвили,
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