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Даниил Медведев оскорбил судью в финале турнира в Марселе

Спорт-Экспрессиещё 5
2 часа назад
Российский теннисист Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Марселе, победив француза Пьера-Юге Эрбера в финале.
Медведев оскорбил судью в финале турнира в Марселе
Фото: ReutersReuters
В начале третьего сета Медведев остался недоволен решением судьи (на турнире нет системы Hawk-Eye).
Арбитр решил, что Медведев не попал в корт, после чего Даниил крикнул:
«Я не мог промахнуться. ***, невозможно играть. Ты что, тупой? Как можно это не увидеть?»
Теннис,Даниил Медведев,
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