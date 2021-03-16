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Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Sport24иещё 6
10 часов назад
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьер второго круга турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
Фото: Getty ImagesGetty Images
В 1/16 финала восьмая ракетка мира обыграл в двух сетах представителя Финляндии Эмила Руусувуори, занимающего 87-е место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второго сеяного турнира.
Соперником Рублева в 1/8 финала Dubai Duty Free Tennis Championships станет либо американец Тейлор Фриц, либо грузин Николоз Басилашвили.
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