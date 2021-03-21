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Зверев обыграл Циципаса в финале теннисного турнира в Акапулько 

ТАСС и ещё 4 5 часов назад
Зверев обыграл Циципаса в финале турнира в Акапулько
Фото: © AP Photo/Rebecca Blackwell
Представитель Германии Александр Зверев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Акапулько (призовой фонд — $1,2 млн).
В финальном матче 23-летний Зверев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Циципас проиграл все шесть финалов турниров серии АТР 500, в которых принимал участие.
Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Он выиграл 14-й титул в карьере и первый в этом сезоне. За победу в Акапулько Зверев получил $88,9 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.
Циципасу 22 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге.
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Теннис , Александр Зверев
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