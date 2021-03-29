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Андрееску одолела Анисимову и сыграет с Мугурусой на турнире в Майами

Sport24
12 часов назад
Канадка Бьянка Андрееску вышла в 4-й круг турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $3 млн. В матче 3-го круга Андрееску, посеяная под 8-м номером, добыла тяжелую победу над американкой Амандой Анисимовой — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4.
Андрееску одолела Анисимову в Майами
Фото: Getty ImagesGetty Images
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету Андрееску 3 эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. Анисимова подала навылет 2 раза, совершила 7 двойных ошибок и реализовала все 4 брейк-пойнта.
За место в 1/4 финала Андрееску сыграет с 12-й сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.
Теннис,Аманда Анисимова,
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