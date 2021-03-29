Андрееску одолела Анисимову в Майами

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету Андрееску 3 эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. Анисимова подала навылет 2 раза, совершила 7 двойных ошибок и реализовала все 4 брейк-пойнта.