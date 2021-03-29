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Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира на «Мастерсе» в Майами

Чемпионат.comиещё 1
7 часов назад
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного турнира на «Мастерсе» в Майами (США). В 1/8 финала они должны были сыграть с австрийцем Оливером Марахом и австралийцем Люком Сэвиллом.
Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира в Майами
Фото: EPAEPA
В начале марта Рублёв и Хачанов дошли до четвертьфинала парного разряда на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где со счётом 3:6, 4:6 уступили немцу Кевину Кравцу и румыну Хорию Текэу.
Карен Хачанов выбыл с «Мастерса» в Майами в одиночном разряде, в матче третьего круга россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.
Андрею Рублёву же лишь предстоит встреча третьего круга, в которой он сразится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Начало сегодня, не ранее 17:00 мск.
Теннис,Янник Синнер,Люк Сэвилл,Мартон Фучович,Оливер Марах,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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