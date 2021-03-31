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Карацев сыграет на турнире в Мюнхене

Спорт-Экспресс
8 часов назад
Российский теннисист Аслан Карацев значится в заявочном списке турнира BMW Open, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.
Карацев сыграет на турнире в Мюнхене
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидером посева должен стать немец Александр Зверев — единственный представитель Топ-20 на турнире в Мюнхене (Германия).
Ранее россиянин снялся с турнира ATP 250 в Кальяри (Италия), который стартует 5 апреля. В основной сетке его заменит австриец Деннис Новак.
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