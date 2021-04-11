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Кудерметова обыграла Ковинич и впервые стала победительницей турнира WTA

RT на русскомиещё 3
10 часов назад
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.
Кудерметова впервые стала победительницей турнира WTA
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 23-летней российской теннисистки.
Для Кудерметовой это первая в карьере победа на турнирах WTA в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что Хачанов и Рублёв победили на старте парного турнира ATP в Монте-Карло.
Теннис,Вероника Кудерметова,Данка Ковинич,
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