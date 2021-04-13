Вторая ракетка мира Даниил Медведев заразился коронавирусом

Фото: Twitter Twitter

Спортсмен сдал положительный тест вчера, был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и был помещен на самоизоляцию под наблюдением медицинского штаба соревнования и Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Турнир в Монте-Карло, как сообщал «Рамблер», проходит 11-18 апреля. Медведев должен был начать соревноваться со второго круга.

22 марта — 4 апреля, как сообщал «Рамблер», в Майами проходил турнир серии «Мастерс» Miami Open. В 1/32 финала Медведев победил Лу Ен-Хсуня из Тайваня (6:2, 6:2), в 1/16 финала — Алексея Попырина из Австралии (7:6, 6:7, 6:4), в 1/8 финала — Фрэнсиса Тиафу из США (6:4, 6:3).