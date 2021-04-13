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Вторая ракетка мира Даниил Медведев заразился коронавирусом

Артём Кульша
13 часов назад
Теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев заразился коронавирусом
Фото: TwitterTwitter
Спортсмен сдал положительный тест вчера, был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и был помещен на самоизоляцию под наблюдением медицинского штаба соревнования и Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Турнир в Монте-Карло, как сообщал «Рамблер», проходит 11-18 апреля. Медведев должен был начать соревноваться со второго круга.
22 марта — 4 апреля, как сообщал «Рамблер», в Майами проходил турнир серии «Мастерс» Miami Open. В 1/32 финала Медведев победил Лу Ен-Хсуня из Тайваня (6:2, 6:2), в 1/16 финала — Алексея Попырина из Австралии (7:6, 6:7, 6:4), в 1/8 финала — Фрэнсиса Тиафу из США (6:4, 6:3).
В четвертьфинале он проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6). После финального розыгрыша россиянин с силой бросил свою ракетку на корт. В результате столкновения с покрытием она сильно погнулась.
Теннис,Даниил Медведев,
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