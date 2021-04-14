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Рублев победил Карузо и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Sport24иещё 4
8 часов назад
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала «Мастерса», проходящего в Монте-Карло.
Рублев победил Карузо в Монте-Карло
Фото: Getty ImagesGetty Images
Восьмая ракетка мира в двух сетах обыграл представителя Италии Сальваторе Карузо, занимающего 89-е место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.
Соперником Рублева за выход в четвертьфинал Rolex Monte-Carlo Masters станет либо испанец Роберто Баутиста-Агут, либо американец Томми Пол.
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