Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Рублев впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Sports.ruиещё 1
7 часов назад
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев за 2 часа 45 минут обыграл Роберто Баутиста-Агута на «Мастерсе» в Монте-Карло (7:6, 5:7, 6:3) и сравнял счет в личных встречах (3:3). В первом сете Рублев сделал обратный брейк.
Рублев впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»
Фото: ReutersReuters
Рублев впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был второй круг (Монте-Карло-2019 и Рим-2020). Всего он третий раз в карьере дошел до четвертьфинала турниров этого уровня.
Рублев проводит шестой личный турнир в нынешнем сезоне, он ни разу не выбыл из борьбы раньше четвертьфинала:
Australian Open – четвертьфинал;
Роттердам – победа;
Доха – полуфинал;
Дубай – полуфинал;
«Мастерс» в Майами – полуфинал.
Теперь Рублев поборется с Рафаэлем Надалем. Испанец ведет в личке 2:0, оба матча прошли на харде.
Теннис,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители