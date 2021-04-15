Восьмая ракетка мира Андрей Рублев
за 2 часа 45 минут обыграл Роберто Баутиста-Агута на «Мастерсе» в Монте-Карло (7:6, 5:7, 6:3) и сравнял счет в личных встречах (3:3). В первом сете Рублев сделал обратный брейк.
Рублев впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса». Ранее его лучшим результатом был второй круг (Монте-Карло-2019 и Рим-2020). Всего он третий раз в карьере дошел до четвертьфинала турниров этого уровня.
Рублев проводит шестой личный турнир в нынешнем сезоне, он ни разу не выбыл из борьбы раньше четвертьфинала:
Australian Open – четвертьфинал;
«Мастерс» в Майами – полуфинал.
Теперь Рублев поборется с Рафаэлем Надалем. Испанец ведет в личке 2:0, оба матча прошли на харде.