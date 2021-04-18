Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев
поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Фото: © EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Рублев в воскресенье в финале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло уступил
греку Стефаносу Циципасу - 3:6, 3:6. Россиянин в рейтинге обошел 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема швейцарца Роджера Федерера
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Рейтинг ATP от 19 апреля:
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 850
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 860
7 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 955
8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...
28 (29). Аслан Карацев (Россия) - 1 946.