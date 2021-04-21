Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Россиянка Касаткина проиграла украинке Костюк на турнире в Стамбуле

Sport24иещё 11
6 часов назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Стамбуле.
Касаткина проиграла украинке Костюк в Стамбуле
Фото: Getty ImagesGetty Images
В 1/8 финала 37-я ракетка мира проиграла в двух сетах украинке Марте Костюк, занимающей 85-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 18-летней украинки.
Отметим, что на грунтовом турнире в Стамбуле Костюк ранее обыграла другую российскую теннисистку Камиллу Рахимову.
Теннис,Камилла Рахимова,Марта Костюк,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители