Потапова победила Павлюченкову в Стамбуле

В Стамбуле завершился матч 1-го круга теннисного турнира категории WTA250 между Анастасией Павлюченковой
и Анастасия Потаповой
. Противостояние двух российских теннисисток длилось более двух часов.
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Первый сет остался за 20-летней Потаповой 7:6 (7:2), а второй также на тай-брейке выиграла 29-летняя Павлюченкова 7:6 (10:8). В третьем решающем сете Потапова оказалась сильнее 6:4.
Во 2-м круге Анастасия Потапова сыграет против победительницы пары Катерина Козлова
— Сорана Кырстя.
Стамбул-2021, Турция. 1-й круг. (ж)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия) 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 4:6.