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Циципас обыграл Де Минаура и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Sport24иещё 1
21 апреля 2021
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне.
Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне
Фото: ReutersReuters
В 1/8 финала пятая ракетка мира в двух сетах обыграл австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 25-е место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 25 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу второго сеяного турнира.
За выход в полуфинал Open Banc Sabadell Рублев Циципас поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Теннис,Алекс Де,
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