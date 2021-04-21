Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 25 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу второго сеяного турнира.