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Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Sport24иещё 2
6 часов назад
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте.
Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1/8 финала седьмая ракетка мира в двух сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам, занимающую 125-ю строчку в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу пятой сеяной турнира.
За выход в полуфинал Porsche Tennis Grand Prix Соболенко поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.
Теннис,Арина Соболенко,Анетт Контавейт,
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