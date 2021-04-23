Рублев проиграл Синнеру в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев
завершил выступление на турнире категории ATP500 в Барселоне. В четвертьфинале теннисист проиграл Яннику Синнеру
из Италии.
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В первом сете 19-летний Синнер позволил Рублеву взять всего два гейма. Во втором сете 23-летний россиянин навязал борьбу, но уступил на тай-брейке. Итоговый результат 6:2, 7:6 (8:6) в пользу итальянца.
В полуфинале Янник Синнер сыграет против победителя пары Фелик Оже-Альяссим — Стефанос Циципас.
Барселона-2021. Испания. Четвертьфинал. (м)
Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия) 6:2, 7:6 (8:6).