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Карацев проиграл Берреттини в финале теннисного турнира в Белграде

ТАССиещё 8
1 час назад
Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.
Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
Фото: © EPA-EFE/ANDREJ CUKIC© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0) в пользу 25-летнего итальянца, посеянного на турнире под вторым номером. Карацев имел третий номер посева.
Эта победа стала четвертой для представителя Италии на турнирах под эгидой ATP. Берреттини занимает 10-е место в мировом рейтинге, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.
Карацеву 27 лет, он занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала.
Призовой фонд соревнований составил 650 тыс.
Теннис,Аслан Карацев,
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