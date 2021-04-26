Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Медведева сместили со второй строчки рейтинга ATP

Артём Кульша
1 час назад
Теннисист Даниил Медведев опустился на третье место в рейтинге ATP. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Медведева сместили со второй строчки рейтинга ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня на сайте тура ATP был опубликован обновленный рейтинг мужчин, выступающих в одиночном разряде. По сравнению с предыдущим списком, Медведев опустился со второго на третье место, а Рафаэль Надаль поднялся с третьего на второе.
Других изменений в первой десятке рейтинга нет. Первое место занимает Новак Джокович, четвертое — Доминик Тим, пятое — Стефанос Циципас, шестое — Александр Зверев, седьмое — Андрей Рублев, восьмое — Роджер Федерер, девятое — Диего Шварцман, 10-е — Маттео Берреттини.
Помимо Медведева и Рублева, в первой сотне рейтинга ATP есть еще двое россиян — Карен Хачанов (23-е место) и Аслан Карацев (27-е).
Вчера, как сообщал «Рамблер», Надаль выиграл турнир Barcelona Open. В середине апреля Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и был помещен на самоизоляцию.
В начале апреля Медведев проиграл Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6) в четвертьфинале турнира Miami Open. После финального розыгрыша россиянин с силой бросил свою ракетку на корт. В результате столкновения с покрытием она сильно погнулась.
Теннис,Аслан Карацев,Диего Шварцман,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Роджер Федерер,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители