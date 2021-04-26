Медведева сместили со второй строчки рейтинга ATP

Вчера, как сообщал «Рамблер», Надаль выиграл турнир Barcelona Open. В середине апреля Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и был помещен на самоизоляцию.