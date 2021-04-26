Медведева сместили со второй строчки рейтинга ATP

Сегодня на сайте тура ATP был опубликован обновленный рейтинг мужчин, выступающих в одиночном разряде. По сравнению с предыдущим списком, Медведев опустился со второго на третье место, а Рафаэль Надаль поднялся с третьего на второе.
Помимо Медведева и Рублева, в первой сотне рейтинга ATP есть еще двое россиян — Карен Хачанов (23-е место) и Аслан Карацев (27-е).
Вчера, как сообщал «Рамблер», Надаль выиграл турнир Barcelona Open. В середине апреля Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, был вынужден сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и был помещен на самоизоляцию.
В начале апреля Медведев проиграл Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6) в четвертьфинале турнира Miami Open. После финального розыгрыша россиянин с силой бросил свою ракетку на корт. В результате столкновения с покрытием она сильно погнулась.