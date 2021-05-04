Павлюченкова выиграла четвертьфинальный поединок в Мадриде

Павлюченкова оформила 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Брэйди 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.