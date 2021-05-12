Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Джокович сорвался и накричал на судью во время матча

Артём Кульша
6 часов назад
Теннисист Новак Джокович накричал на судью. Об этом сообщает Sport24.
Джокович сорвался и накричал на судью во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости
8-16 май, как сообщал «Рамблер», в Риме проходит Открытый чемпионат Италии по теннису (Italian Open). Вчера Джокович сыграл с Тейлором Фрицем в матче 1/16 финала. Судья прервал игру при счете 5:5 из-за дождя. Незадолго до этого Джокович накричал на него, призывая сделать это скорее.
«Сколько еще ты хочешь играть?! Я тебя трижды просил проверить (состояние корта. — Прим. ред.), но ты ничего не проверяешь! (Дождь. — Прим. ред.) усиливается!» — кричал он.
Два часа спустя матч был возобновлен. Джокович победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5). По окончании встречи он извинился перед судьей.
В апреле теннисист Даниил Медведев проиграл Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6) в четвертьфинале турнира Miami Open. После финального розыгрыша россиянин с силой бросил свою ракетку на корт. В результате столкновения с покрытием она сильно погнулась.
Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители