Джокович сорвался и накричал на судью во время матча

8-16 май, как сообщал «Рамблер», в Риме проходит Открытый чемпионат Италии по теннису (Italian Open). Вчера Джокович сыграл с Тейлором Фрицем в матче 1/16 финала. Судья прервал игру при счете 5:5 из-за дождя. Незадолго до этого Джокович накричал на него, призывая сделать это скорее.