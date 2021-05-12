Джокович сорвался и накричал на судью во время матча

8-16 май, как сообщал «Рамблер», в Риме проходит Открытый чемпионат Италии по теннису (Italian Open). Вчера Джокович сыграл с Тейлором Фрицем в матче 1/16 финала. Судья прервал игру при счете 5:5 из-за дождя. Незадолго до этого Джокович накричал на него, призывая сделать это скорее.
«Сколько еще ты хочешь играть?! Я тебя трижды просил проверить (состояние корта. — Прим. ред.), но ты ничего не проверяешь! (Дождь. — Прим. ред.) усиливается!» — кричал он.
Два часа спустя матч был возобновлен. Джокович победил со счетом 6:3, 7:6 (7:5). По окончании встречи он извинился перед судьей.
В апреле теннисист Даниил Медведев проиграл Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6) в четвертьфинале турнира Miami Open. После финального розыгрыша россиянин с силой бросил свою ракетку на корт. В результате столкновения с покрытием она сильно погнулась.