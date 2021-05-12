Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

На счету россиянина 12 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Штруфф 11 раз подал навылет, трижды ошибался на подаче и не воспользовался ни одной попыткой для взятия подачи соперника из восьми.