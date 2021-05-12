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Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, победив Штруффа

Советский спорт
44 минуты назад
Российский теннисист Андрей Рублев на турнире ATP 1000 в Риме в трех сетах (6:7, 6:1, 6:4) обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа.
Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На счету россиянина 12 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Штруфф 11 раз подал навылет, трижды ошибался на подаче и не воспользовался ни одной попыткой для взятия подачи соперника из восьми.
Соперником по борьбе за выход в четвертьфинал турнира станет испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее в двух сетах переиграл спортсмена из Чили Кристиана Гарина.
Теннис,Роберто Баутиста-агут,Андрей Рублев,
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