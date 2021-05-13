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Рублев победил Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Sport24
4 часа назад
Андрей Рублев продолжает победное выступление на теннисном турнире в Риме. В 3-м круге россиянин встречался с Роберто Баутиста-Агутом и победил в двух сетах.
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Риме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В обоих сетах россиянин позволил испанцу взять по четыре гейма. Итоговый результат 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 31 минуту.
В четвертьфинале седьмой номер посева сыграет против победителя пары Доминик Тим — Лоренцо Сонего.
Теннис,Роберто Баутиста-агут,Доминик Тим,Андрей Рублев,
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