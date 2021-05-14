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Тренер избил российскую теннисистку ракеткой

Алиса Селезнёва
4 часа назад
Тренер избил ракеткой 18-летнюю теннисистку Елену Малых и забрал ее вещи. Спортсменка обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал 112.
Тренер избил российскую теннисистку ракеткой
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, инцидент произошел в СК «Локомотив».
В ходе занятия тренер по теннису нанес Малых несколько ударов ракеткой, а затем забрал ее вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей.
Спортсменка написала заявление, правоохранительные органы проводят проверку случившегося.
«Рамблер» писал, что в Подмосковье было совершено нападение на двукратную чемпионку мира и призера Олимпиады Софью Очигаву. Сосед набросился на спортсменку в подъезде жилого комплекса, угрожая ее убить.
Теннис,Софья Очигава,МВД,
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