"Ударила несколько раз": как избивали российскую теннисистку

Тренер Марина Марьенко долго принижала теннисистку Елену Малых, а на днях обматерила, избила ракеткой и ограбила. Об этом Малых заявила Sport24.

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Ранее СМИ сообщили, что 18-летняя Малых заявила в полицию о том, что Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублева , избила ее теннисной ракеткой и забрала ее личные вещи.

Малых рассказала Sport24, что Марьенко без конкретного повода принижала ее на протяжении долгого времени. Она ей никак на это не отвечала, однако в последние недели ситуация обострилась.

На днях Марьенко обматерила ее, несколько раз ударила ракеткой и вытащила из ее сумки личные вещи, в том числе смартфон, и не отдала обратно.

Теннисистка сообщила, что получила большой эмоциональный стресс и ушиб на руке, но сейчас чувствует нормально себя.

«Она себя так вела не только со мной, но до такой степени только со мной, наверное, дошло. Про остальных не знаю», — добавила она.