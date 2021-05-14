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"Ударила несколько раз": как избивали российскую теннисистку

Артём Кульша
1 час назад
Тренер Марина Марьенко долго принижала теннисистку Елену Малых, а на днях обматерила, избила ракеткой и ограбила. Об этом Малых заявила Sport24.
"Ударила несколько раз": как избивали российскую теннисистку
Фото: соцсетисоцсети
Ранее СМИ сообщили, что 18-летняя Малых заявила в полицию о том, что Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублева, избила ее теннисной ракеткой и забрала ее личные вещи.
Малых рассказала Sport24, что Марьенко без конкретного повода принижала ее на протяжении долгого времени. Она ей никак на это не отвечала, однако в последние недели ситуация обострилась.
На днях Марьенко обматерила ее, несколько раз ударила ракеткой и вытащила из ее сумки личные вещи, в том числе смартфон, и не отдала обратно.
Теннисистка сообщила, что получила большой эмоциональный стресс и ушиб на руке, но сейчас чувствует нормально себя.
«Она себя так вела не только со мной, но до такой степени только со мной, наверное, дошло. Про остальных не знаю», — добавила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Малых выдумала эту историю. Он назвал Марьенко одной из лучших детских тренеров, терпеливым, грамотным и не вспыльчивым человеком.
Теннис,Марина Марьенко,Андрей Рублев,Шамиль Тарпищев,
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