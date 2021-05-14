Теннисистка нашла неожиданное объяснение допингу в организме

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Команда украинки утверждает, что ее молодой человек принимал местеролон для повышения потенции, а потом препарат попал в организм Ястремской через половой контакт.

Бывший бойфренд теннисистки рассказал, что ее отец просил его взять вину на себя. Молодой человек, чье имя не называется, сначала согласился, сдал анализ крови и написал заявление для трибунала Международной федерации тенниса (ITF), а когда отец Ястремской попросил его сдать волосы на анализ, он отказался от сотрудничества.

По его словам, это и послужило причиной их расставания.

«После этого она вернула мне мою машину – внутри все было сломано. Хочу сказать одно: не надо вешать на меня свой допинг», - заявил экс-бойфренд теннисистки.

Der Spiegel считает, что Ястремской может грозить дополнительное наказание – не только за нарушение антидопинговых правил, но и за попытку помешать расследованию.

Официальные слушания по делу Даяны Ястремской пройдут в мае.