Теннисистка нашла неожиданное объяснение допингу в организме

Команда украинки утверждает, что ее молодой человек принимал местеролон для повышения потенции, а потом препарат попал в организм Ястремской через половой контакт.
Бывший бойфренд теннисистки рассказал, что ее отец просил его взять вину на себя. Молодой человек, чье имя не называется, сначала согласился, сдал анализ крови и написал заявление для трибунала Международной федерации тенниса (ITF), а когда отец Ястремской попросил его сдать волосы на анализ, он отказался от сотрудничества.
По его словам, это и послужило причиной их расставания.
«После этого она вернула мне мою машину – внутри все было сломано. Хочу сказать одно: не надо вешать на меня свой допинг», - заявил экс-бойфренд теннисистки.
Der Spiegel считает, что Ястремской может грозить дополнительное наказание – не только за нарушение антидопинговых правил, но и за попытку помешать расследованию.
Официальные слушания по делу Даяны Ястремской пройдут в мае.
Как сообщал «Рамблер», вторая ракетка Украины провалила тест на допинг в начале нынешнего года. В ее моче нашли метаболиты местеролона. На данный момент 20-летняя украинка занимает 33 место в рейтинге WTA.