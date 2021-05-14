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Роджер Федерер сделал прививку от коронавируса

Чемпионат.com
1 час назад
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сделал прививку от коронавируса. Отметим, что Федерер выбрал вакцину компании Pfizer.
Федерер сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да, я вакцинировался. Я сделал это не ради себя, а ради других. Не хочу подвергать никого опасности. Сейчас надо быть осторожнее. Мы стараемся», — приводит слова Федерера журналист L'Equipe Кентен Моне в своём «твиттере».
Отметим, что перед стартом «Ролан Гаррос» Федерер сыграет на домашнем турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). Он посеян под первым номером и во втором круге сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) – Пабло Андухар (Испания).
Федерер лишь единожды выигрывал на Открытом чемпионате Франции, в 2009 году. В финале он в трёх сетах обыграл шведа Робина Сёдерлинга со счётом 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.
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