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Надаль обыграл Джоковича и выиграл турнир в Риме

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Надаль обыграл Джоковича и выиграл турнир в Риме
Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE / ReutersGUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters
Испанец оказался сильнее первой ракетки мира. Встреча продлилась два часа 49 минут. Надаль обыграл соперника со счетом 7:5, 1:6, 6:3. Выигрыш испанского теннисиста составил 245 тысяч евро при общем призовом фонде турнира в почти 2,5 миллиона евро.
Надаль почти сравнял счет в личных встречах с Джоковичем. На счету испанца 28 побед над сербом. Джокович 29 раз переигрывал оппонента из Испании.
Надаль занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2008 году он становился первой ракеткой мира.
Теннис,Рафаэль Надаль,
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