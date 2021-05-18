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Грачева проиграла Мартич на старте турнира в Парме

Sport24иещё 3
11 часов назад
Российская теннисистка Варвара Грачева завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).
Грачева проиграла Мартич на старте турнира в Парме
Фото: TwitterTwitter
В 1/16 финала 89-я ракетка мира в двух сетах уступила хорватке Петре Мартич, занимающей 23-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 22 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй сеяной турнира.
Соперницей Мартич в 1/8 финала Emilia-Romagna Open может стать россиянка Людмила Самсонова.
Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,
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