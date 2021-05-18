Опубликовано расписание финального этапа Кубка Дэвиса

Появилось расписание финального турнира Кубка Дэвиса. Соревнования начнутся через четыре дня после завершения итогового турнира ATP, 25 ноября.

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Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Испании и Эквадора. С представителями Эквадора россияне встретятся 27 ноября, с испанцами – 28-го. Матчи будут проведены в Мадриде.

Также регламент гласит, что два четвертьфинала, полуфиналы и финал пройдут в Мадриде. А в Турине и Инсбруке состоится по одному четвертьфиналу.

Полуфиналы запланированы организаторами на 3 и 4 декабря, финал – на 5-е.