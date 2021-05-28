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Гасанова не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Sport24
11 часов назад
Россиянка Анастасия Гасанова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
Гасанова уступила украинке Завацкой в «Ролан Гаррос»
Фото: ТАССТАСС
В финале квалификации Гасанова в двух сетах уступила украинке Катарине Завацкой — 2:6, 1:6. Соперницы провели на корте час и 10 минут.
Основная сетка турнира стартует в это воскресенье.
Теннис,Анастасия Гасанова,Катарина Завацкая,Ролан Гаррос,
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