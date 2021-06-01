Гаспарян потерпела самое крупное поражение в карьере

Сотая ракетка мира Маргарита Гаспарян в первом круге « Ролан Гаррос » за 46 минут проиграла Энн Ли – 0:6, 1:6. Для нее это повтор самого разгромного поражения в карьере – в 2019-м она тоже взяла один гейм у Йоханны Конты на US Open.

Фото: Reuters Reuters

По ходу матча Гаспарян допустила 28 невынужденных и пять двойных ошибок, сделав при этом шесть виннерсов. За матч она выиграла 23 очка, а соперница – 56.

Гаспарян потерпела шестое поражение подряд. Серия началась в финале турнира в Петербурге, с которого она снялась из-за травмы. После нее россиянка вернулась в тур в апреле и проиграла все пять матчей на грунте.

Ли, в свою очередь, на «Ролан Гаррос» проводит первый турнир с середины марта. В этом году 20-летняя американка дебютировала в основе Открытого чемпионата Франции и впервые прошла круг.