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Гаспарян потерпела самое разгромное поражение в карьере. Оно стало для нее 6-м подряд

Sports.ruиещё 3
5 часов назад
Сотая ракетка мира Маргарита Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос» за 46 минут проиграла Энн Ли – 0:6, 1:6. Для нее это повтор самого разгромного поражения в карьере – в 2019-м она тоже взяла один гейм у Йоханны Конты на US Open.
Гаспарян потерпела самое крупное поражение в карьере
Фото: ReutersReuters
По ходу матча Гаспарян допустила 28 невынужденных и пять двойных ошибок, сделав при этом шесть виннерсов. За матч она выиграла 23 очка, а соперница – 56.
Гаспарян потерпела шестое поражение подряд. Серия началась в финале турнира в Петербурге, с которого она снялась из-за травмы. После нее россиянка вернулась в тур в апреле и проиграла все пять матчей на грунте.
Ли, в свою очередь, на «Ролан Гаррос» проводит первый турнир с середины марта. В этом году 20-летняя американка дебютировала в основе Открытого чемпионата Франции и впервые прошла круг.
Во втором круге Ли сыграет с Элиной Свитолиной или Осиан Бабель.
Теннис,Маргарита Гаспарян,Ролан Гаррос,
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