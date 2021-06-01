Рублев проиграл в «Ролан Гаррос»

Штруфф выиграл первые два сета, но Рублев сумел отыграться, а в решающей партии сильнее был немец — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4. По ходу матча Штруфф сумел сделать 25 эйсов, в то время как Рублев подал навылет 13 раз. Двойных ошибок больше допустил немец — 11 против 8.