Рублев проиграл в «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев
завершил выступления на Открытом чемпионате Франции после матча первого круга. На старте соревнований Рублев, 7-я ракетка мира, встречался с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, занимающим 42-е место в рейтинге ATP.
Штруфф выиграл первые два сета, но Рублев сумел отыграться, а в решающей партии сильнее был немец — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4. По ходу матча Штруфф сумел сделать 25 эйсов, в то время как Рублев подал навылет 13 раз. Двойных ошибок больше допустил немец — 11 против 8.
Во втором круге соревнований Штруфф сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.
ATP. «Ролан Гаррос»1-й круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4