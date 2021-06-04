В октябре 2020 года "Лента" со ссылкой на немецкий Die Welt сообщала
, что поражение Сизиковой в парном разряде на корте турнира «Ролан Гаррос
» привлекло внимание правоохранительных органов
. Россиянтку тогда также заподозрили в участии в договорной встрече. Сизикова в паре с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл проиграла румынскому тандему из Андреи Миту и Патриции Марии Циг. При этом букмекеры зафиксировали подозрительные ставки на то, что пара Сизиковой и Бренгл проиграют пятый гейм второго сета. В результате так и произошло, гейм был проигран после двух двойных ошибок россиянки.