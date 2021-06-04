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Российскую теннисистку задержали в Париже

Елена Прошина
1 час назад
В Париже полиция задержала российскую теннисистку Яну Сизикову, которую заподозрили в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». Об этом сообщила "Лента" со ссылкой на французское издание Le Parisien.
Сизикову задержали после матча первого круга турнира в парном разряде, где она вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграли австралийкам Айле Томлянович и Сторм Сандерст (1:6, 1:6). Отмечается, что россиянки не подавали навылет, при этом они допустили пять двойных ошибок. Паре из Австралии удалось реализовали пять брейк-пойнтов, при подаче они ошиблись один раз.
В октябре 2020 года "Лента" со ссылкой на немецкий Die Welt сообщала, что поражение Сизиковой в парном разряде на корте турнира «Ролан Гаррос» привлекло внимание правоохранительных органов. Россиянтку тогда также заподозрили в участии в договорной встрече. Сизикова в паре с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл проиграла румынскому тандему из Андреи Миту и Патриции Марии Циг. При этом букмекеры зафиксировали подозрительные ставки на то, что пара Сизиковой и Бренгл проиграют пятый гейм второго сета. В результате так и произошло, гейм был проигран после двух двойных ошибок россиянки.
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