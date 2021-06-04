Сейчас 26-летняя Яна Сизикова в парном разряде занимает 101-е место. За свою карьеру она выиграла один турнир WTA в парном разряде — Лозанна-2019 вместе с Анастасией Потаповой
. Отметим, что наказание за участие в «договорняке», которое может вынести TIU, предусматривает штраф до 250 тысяч долларов плюс сумма, которую игрок заработал в результате махинаций. Также может последовать дисквалификация теннисистки, вплоть до пожизненной. Причём апелляцию рассматривает только спортивный арбитраж в Лозанне. Отметим, что наказание за «договорняки» в теннисе иногда даже строже, чем за применение допинга. За последние годы пожизненную дисквалификацию за причастность к договорным матчам получили бразильские теннисисты Диего Матос и Жоау Соуза, украинец Дмитрий Баданов, россиянин Андрей Куманцов
, греки Константинос Микос
и Александрос Якупович
, египтянин Юссеф Хоссам, украинка Елена Плоскина и другие. Последний случай с россиянами — пожизненная дисквалификация Софьи Дмитриевой и Алии Мердеевой в январе 2021 года.