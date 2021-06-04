Едва 26-летняя россиянка Яна Сизикова завершила свой парный матч на «Ролан Гаррос» — 2021, как оказалась за решёткой. Полиция забрала её чуть ли не с массажного стола. Что происходит? Что за ужасный скандал?

Как сообщало немецкое издание Die Welt, французская полиция и теннисная антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU) сразу же открыли расследование. И вот сейчас, спустя полгода, Сизикова снова приехала в Париж на турнир и снова проиграла в первом круге, но с другой напарницей. Получается, что полиция позволила Яне выступить на турнире и только после её поражения арестовала. По данным телеграм-канала «Мутко против», российское консульство в Париже подтвердило задержание теннисистки. Пока спортсменка проведёт в полиции 72 часа, после чего ей изберут меру пресечения. Пока у задержанной Сизиковой нет адвоката — дипломаты пытаются его найти.