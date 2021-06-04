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Азаренко станет соперницей Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Sport24
4 часа назад
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в матче 3-го круга «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с американкой Мэдисон Киз — 6:2, 6:2.
Азаренко встретится с Кузнецовой на «Ролан Гаррос»
Фото: ТАССТАСС
Соперницы провели на корте час и 4 минуты.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Азаренко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, которая ранее выбила из борьбы еще одну представительницу Белоруссии — Арину Соболенко
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