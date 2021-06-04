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Задержанной в Париже российской теннисистке предъявили обвинения

Lenta.ru
5 часов назад
Прокуратура Парижа предъявила обвинения российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во французской столице. Об этом сообщает РИА Новости.
Там подтвердили, что спортсменку поместили под стражу. Россиянка обвиняется в спортивной коррупции и организованном мошенничестве, которое произошло в сентябре прошлого года.
Ранее в пятницу, 4 июня, задержание Сизиковой прокомментировало российское посольство во Франции. В дипмиссии отметили, что принимают все необходимые меры по защите прав и интересов задержанной
Сизикова была задержана сотрудниками Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. В ее гостиничном номере прошел обыск. Под подозрение попала игра Сизиковой в паре с американкой Мэдисон Бренгл на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Правоохранительные органы полагают, что россиянка сдала один из геймов.
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