Сизиковой разрешили покинуть Францию

Ранее газета Parisien сообщила
, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересует поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах. В пятницу она была освобождена
из-под стражи.