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Теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
4 часа назад
Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была освобождена из-под стражи после 24-часового задержания, может покинуть Францию, за ней не установлен судебный контроль, сообщил ее адвокат Фредерик Бело.
Сизиковой разрешили покинуть Францию
Фото: InstagramInstagram
«Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований», – передает слова защитника ТАСС.
По словам адвоката, спортсменка в ближайшие дни намерена подать жалобу в прокуратуру Нантера в связи с клеветой в ее отношении, передает РИА «Новости».
Ранее газета Parisien сообщила, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересует поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах. В пятницу она была освобождена из-под стражи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины задержания теннисистки Яны Сизиковой в Париже.
Теннис,Генпрокуратура РФ,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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