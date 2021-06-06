Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

Викторию Азаренко. Россиянка пробилась в восьмёрку лучших в Париже, обыграв по очереди сильнейших теннисисток Беларуси – Арину Соболенко

Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Анастасия Павлюченкова спустя 10 лет снова пробилась в 1/4 финала « Ролан Гаррос ». Причём российская теннисистка в третьем круге обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, а затем заставила зачехлить ракетку её соотечественницу – Викторию Азаренко.

Ко второму воскресенью «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова осталась единственной представительницей России в женском одиночном разряде. Днём ранее из верхней половины сетки выбыла Варвара Грачёва , проигравшая украинке Марте Костюк . Что касается Павлюченковой, то она в третьем круге встречалась с Ариной Соболенко, занимающей 4-е место в рейтинге WTA, и буквально огорошила белоруску, победив её в трёх сетах. Причём Анастасия в решающей партии «навесила» сопернице обидную «баранку» — 6:4, 2:6, 6:0.

Анастасия с юмором прокомментировал свою победу: «Я была первой, кто смеялся, когда игроки говорили: «Я пойду на корт и просто буду получать удовольствие». Я знаю, что это клише. Мысленно в ответ я им говорила: «Ага, конечно. Ладно, иди наслаждайся, удачи!» Теперь я так делаю, да, я получаю удовольствие от тенниса. Даже в этом матче, не смотря на боли в колене, я наслаждалась теннисом. Я пытаюсь принимать это. Теперь я стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах нежели раньше. Думаю, это одна из причин, по которой я всё ещё здесь. К тому же моё самочувствие улучшилось, от чего я работаю усерднее. Я много играю, и мне это нравится».

В 1/8 финала в соперницы Павлюченковой досталась ещё одна сильная белорусская теннисистка – Виктория Азаренко. Девушки отлично знакомы ещё с детских турниров, обе были подающими надежды теннисистками, обе выигрывали юниорские «Шлемы». Правда, в отличие от Анастасии, Виктория смогла ещё взять два взрослых мэйджора и была первой ракеткой мира. Павлюченкова сейчас занимает 32-е место в рейтинге WTA, и отстаёт от Азаренко на 16 позиций. Но это россиянку не смущает, и она считает, что психологически ей играть легче с теми, что стоит выше: «Порой я думаю, что в психологическом плане всегда легче играть с игроком, который выше тебя в рейтинге. Вам попросту нечего терять. Ведь чем лучше вы играете, чем выше вы в рейтинге, тем больше становится игроков, которые хотят вас обыграть. Сейчас я не обращаю внимания на рейтинг. Перед матчами я не сосредотачиваюсь ни на именах, ни на чём. В центре моего внимания – только матч, который я хочу выиграть. Вот и всё. У меня есть лишь тактика игры с тем или иным игроком и средства, которые помогли бы мне выиграть».

С первых минут матча 4-го круга между Азаренко и Павлюченковой развернулась нешуточная борьба. Девушки обменивались брейками несколько раз. Дело шло к тай-брейку, как в 11-м гейме Виктория снова взяла чужую подачу, а затем подала на сет – 7:5. Вторая партия также началась с обмена брейками, но на сей раз в концовке удачливее оказалась россиянка – 6:3. В решающем сете в каждом гейме у девушек были шансы взять чужую подачу, но Азаренко свои возможности растеряла, а вот Анастасия, напротив, в концовке ещё прибавила и оформила победу – 5:7, 6:3, 6:2 за 2 часа 11 минут.