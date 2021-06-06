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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Газета.Ru
6 июня 2021
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в матче четвертого круга »Ролан Гаррос» чилийца Кристиана Гарина.
Медведев попал в четвертьфинал Roland Garros
Фото: ReutersReuters
Встреча, которая длилась 2 часа 4 минуты, завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 6:1, 7:5.
На счету Медведева 14 эйсов и шесть брейк-поинтов из 11.
До этого турнира Медведев не мог одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос».
В матчах первого раунда Медведев на «Ролан Гаррос» проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.
Россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имея в активе 9793 очка.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В четвертьфинале Медведев сыграет против Стефаноса Циципас из Греции.
«Ролан Гаррос». 1/8 финала. Мужчины. Одиночный разряд
Кристиан Гарин (Чили, 23) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 1:6, 5:7.
Ранее Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис,Даниил Медведев,Ролан Гаррос,Газета.Ru,
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