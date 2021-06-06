Медведев попал в четвертьфинал Roland Garros

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Встреча, которая длилась 2 часа 4 минуты, завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 6:1, 7:5.

На счету Медведева 14 эйсов и шесть брейк-поинтов из 11.

До этого турнира Медведев не мог одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос».

В матчах первого раунда Медведев на «Ролан Гаррос» проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.

Россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имея в активе 9793 очка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале Медведев сыграет против Стефаноса Циципас из Греции.

«Ролан Гаррос». 1/8 финала. Мужчины. Одиночный разряд

Кристиан Гарин (Чили, 23) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 1:6, 5:7.