Карацев и Веснина вышли в финал смешанных пар «Ролан Гаррос»

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Веснина и Карацев 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету Схурс и Колхофа — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.