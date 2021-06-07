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Надаль обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

RT на русскомиещё 4
5 часов назад
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над итальянцем Янником Синнером в матче четвёртого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.
Надаль — 13-кратный победитель Открытого чемпионата Франции, что является рекордом турнира.
За выход в полуфинал испанец поборется с аргентинцем Диего Шварцманом, который одолел немца Яна-Леннарда Штруффа.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович на отказе Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
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